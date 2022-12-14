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- Evlat nöbetine katılan aile sayısı 342’ye yükseldi
Evlat nöbetine katılan aile sayısı 342’ye yükseldi
- 14.12.2022 - 14:50
- Güncelleme : 14.12.2022 - 15:12
Diyarbakırlı ailelerin evlat nöbetini kararlılıkla sürüyor.
3 Eylül 2019'da başlayan eylem, birçok aileye umut oldu.
Farklı illerden gelen gözü yaşlı aileler, çocuklarını PKK ve HDP'den istemeye devam ediyor.
39 aile evladına kavuştu
Öte yandan evlatlarına da teslim ol çağrısında bulunuyor.
Bin 199’uncu güne ulan evlat nöbetinde bugüne kadar 39 aile çocuğuna kavuştu.
Aile sayısı 342 oldu
İHA'nın aktarımına göre; HDP il binası önündeki nöbete bir ailenin daha katılmasıyla aile sayısı 342’ye yükseldi.
Oğlu Kadir Atay’ın 16 yaşındayken 2014 yılında kaçırıldığını söyleyen Nizar Atay da oturma eylemine dahil oldu.
Evlat nöbetine katılan aile sayısı 342’ye yükseldi VİDEO
2015 yılında kaçırılan oğlu için katıldı
Şırnak’ın Silopi ilçesinden Diyarbakır’a gelerek 2015 yılında PKK terör örgütü tarafından 22 yaşındaki oğlu İsmail Avil için oturma eylemine katılan Yusuf Avil, evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.
"Kaçırıldığında daha 8. sınıf öğrencisiydi"
Evladının terör örgütü mensuplarınca öğrenciyken kaçırıldığını söyleyen Avil, “2015 yılında çocuğumu kandırıp dağa götürdüler. Çocuğum için evlat nöbetine katıldım. Oğlumu terör örgütü kaçırdı. Oğlum gel, evine dön. Oğlum ailen seni çok özledi. Oğlum kaçırıldığında daha 8. sınıf öğrencisiydi. Oğlumu almadan HDP il binasının önünden hiçbir yere gitmeyeceğim.” dedi.