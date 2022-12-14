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Evlat nöbetine katılan aile sayısı 342’ye yükseldi

Evlat nöbetine katılan aile sayısı 342’ye yükseldi

Ailelerin direnişi bin 199'uncu güne ulaşırken, evlatları 2015 ve 2014 yılında dağa kaçırılan iki babanın katılımıyla aile sayısı 342 oldu.