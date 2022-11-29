Evlerinde uyuşturucu düzeneği kuran zehir tacirleri yakalandı

Uyuşturucu tacirlerine yönelik Ankara merkezli toplamda 5 ilde düzenlenen operasyon sonucunda, 138 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ederek haksız kazanç sağlayan 6 farklı suç örgütü olduğunu belirledi.

138 kişi gözaltına alındı

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Ankara merkezli İstanbul, Muğla, Aydın ve Gaziantep illerinde operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu toplam 138 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

61 kilogram kokain yakalandı

106 farklı adrese düzenlenen operasyonda, 2 adet esrar yetiştirme düzeneği ve 61 kilogram kokain başta olmak üzere yüklü miktarda uyuşturucu ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Evde esrar yetiştirme düzeneği kurulmuş

Zehir tacirlerine ait 2 evde yapılan aramalarda, iklimlendirme sistemi olarak tabir edilen esrar yetiştirme düzeneği ele geçirildi.

Zanlıların, sistemin sorunsuz çalışması için odayı özel olarak tasarladıkları ve havalandırma sistemi kurdukları öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, operasyon çerçevesinde toplam 1 buçuk kilogram esrar, 3 adet sentetik ecza, 2 kilo 73 gram metamfetamin, 20 adet kenevir tohumu, 68 gram kokain, 10 gram bonzai, 1 gram amfetamin, 2 adet ecstasy, 61 kilo 658 gram eroin, 42 adet pipe, 134 kilogram tütün, 861 adet adet ikiyüzlük makaron, 6 bin 800 adet dolu makaron, 1 adet tütün sarma makinası, 1 adet tüfek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.