Eyipsultan'da trafik kazası: 5 araç birbirine girdi

İHA
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yeni bir trafik kazası yaşandı.
Eyüpsultan TEM otoyolu Akşemseddin mevkiinde, saat 16.15 sıralarında biri askeri personel aracı olmak üzere 5 araç zincirleme kaza yaptı.
Kazanın ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi.
2 kişi yaralandı
Yaşanan kazada can kaybı yaşanmazken, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
Trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.