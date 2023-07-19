Eyipsultan'da trafik kazası: 5 araç birbirine girdi
İHA

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yeni bir trafik kazası yaşandı.

Eyüpsultan otoyolu Akşemseddin mevkiinde, saat 16.15 sıralarında biri askeri personel aracı olmak üzere 5 araç zincirleme yaptı.

Kazanın ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi.

2 kişi yaralandı

Yaşanan kazada can kaybı yaşanmazken, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.