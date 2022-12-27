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Eylem için Türkiye’ye gönderilen teröristler Şanlıurfa’da yakalandı

Eylem için Türkiye’ye gönderilen teröristler Şanlıurfa’da yakalandı

Suriye’den eylem yapmaları için Türkiye’ye gönderilen 2 terörist ile keşif çalışması yapan 1 şüpheli, Şanlıurfa Emniyeti tarafından yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.