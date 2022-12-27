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Eylem için Türkiye’ye gönderilen teröristler Şanlıurfa’da yakalandı
Suriye’den eylem yapmaları için Türkiye’ye gönderilen 2 terörist ile keşif çalışması yapan 1 şüpheli, Şanlıurfa Emniyeti tarafından yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- 27.12.2022 - 17:34
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi 2 teröristin eylem yapmak için yasa dışı yollarla Suriye’nin Ayn El Arab (Kobani) bölgesinden Türkiye’ye geldiğini belirledi.
2 terörist ve yardım eden şüpheli yakalandı
Teröristlerin kaldığı adresi belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı.
Ekipler, Suriye uyruklu 2 terörist ile birlikte keşif çalışması yaparak örgüte yardım ve yataklık eden 1 şüpheliyi yakaladı.
3’ü de tutuklandı
İHA’nın haberine göre gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.