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    Eylem için Türkiye’ye gönderilen teröristler Şanlıurfa’da yakalandı

    Suriye’den eylem yapmaları için Türkiye’ye gönderilen 2 terörist ile keşif çalışması yapan 1 şüpheli, Şanlıurfa Emniyeti tarafından yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
    • 27.12.2022 - 17:34
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    Eylem için Türkiye’ye gönderilen teröristler Şanlıurfa’da yakalandı

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi 2 teröristin eylem yapmak için yasa dışı yollarla Suriye’nin Ayn El Arab (Kobani) bölgesinden Türkiye’ye geldiğini belirledi.

    2 terörist ve yardım eden şüpheli yakalandı

    Teröristlerin kaldığı adresi belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

    Ekipler, Suriye uyruklu 2 terörist ile birlikte keşif çalışması yaparak örgüte yardım ve yataklık eden 1 şüpheliyi yakaladı.

    3’ü de tutuklandı

    İHA’nın haberine göre gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Eylem için Türkiye’ye gönderilen teröristler Şanlıurfa’da yakalandı #1

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