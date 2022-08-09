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    Eyüp Sultan Türbesi'ndeki çekiçli saldırı anı

    Eline geçirdiği çekiçle Eyüp Sultan Türbesi'ne giren şahıs, pençe motiflerine saldırmaya başladı. Şahsın yüzde 80 zihinsel engelli olduğu öğrenilirken, yaşanan anlar kameraya yansıdı.
    • 09.08.2022 - 11:27
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 11:34
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    Eyüp Sultan Türbesi'ndeki çekiçli saldırı anı

    İstanbul'da bulunan Eyüp Sultan Türbesi'nde, dün akşam 21.30 sularında çirkin bir saldırı gerçekleşti.

    Eline çekici geçiren saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi.

    Saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale ederken ekipler tarafından yakalanan saldırgan karakola götürüldü.

    Yüzde 80 engelli olduğu ortaya çıktı

    Saldırganın, Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından, tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.

    O anlar kamerada

    Bir diğer yandan yaşanan saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

    Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçli saldırı anı VİDEO

    Eyüp Sultan Türbesi ndeki çekiçli saldırı anı #1

    Eyüp Sultan Türbesi ndeki çekiçli saldırı anı #2

    Eyüp Sultan Türbesi ndeki çekiçli saldırı anı #3


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