Eyüp Sultan Türbesi'ne saldırı

Hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine çekiçle zarar veren saldırgan, gözaltına alındı. Saldırganın zihinsel engelli olduğu belirtildi.

İstanbul’daki Eyüp Sultan Türbesi’ne dün saat 21.30 sıralarında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi.

Saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti.

Zihinsel engelli raporu çıktı

Yakalanan saldırgan, polise teslim edildi.

Saldırganın, Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi.

Çiniler tamir edilecek

DHA’nın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından, tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.