Eyüpsultan'da, balyozlu uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu madde satılan ve toplu kullanım sağlanan eve yapılan operasyonda, kapı balyozla kırıldı. 12 şüpheli, uyuşturucu kullanırken yakalandı.

İstanbul’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Eyüpsultan’da, Çırçır Mahallesi’ndeki bir evde Sedat T.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve evde toplu olarak uyuşturucu kullandırdığı bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi harekete geçti.

Fiziki çalışma başlatan polis ekipleri, tespit edilen eve akşam saatlerinde çok sayıda şahsın girdiğini belirledi.

Çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basıldı. Eyüpsultan Mobil Park polisi, akşam saatlerinde eve operasyon düzenledi.

Kapı balyozla kırıldı

İHA’nın haberine göre; polis, uyarılara rağmen açılmayan kapıyı balyozla kırarak eve girdi.

Şüpheliler, yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucu kullanırken yakalandı

Girilen bir odada, şüphelilerden birinin uyuşturucu madde kullandığı görüldü. Ardından evde geniş çaplı arama yapan polis ekipleri, yataktaki dizüstü bilgisayarın yanında ve yatağın altında bir miktar eroin madde buldu.

Aramalara devam eden polis, şahısların üstlerinden ise bir miktar kokain ve metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Aramaların ardından uyuşturucu madde ticareti yapan Sedat T. ve Murat B. ile birlikte eve uyuşturucu içmeye gelen Ferhat T. (21), Ayşe T., Talha M., Eren G., Cüneyt S., Bayram Ş., Emre Y., Rıza K., Yusuf G. ve Orhan A. gözaltına alındı.

10 şüpheli serbest bırakıldı

Evde ve şahısların üstlerinde ele geçirilen maddelerle birlikte şüpheliler emniyete götürüldü.

Emniyette ifadeleri alınan şahıslardan Sedat T. ve Murat B.’ye “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan adli işlem yapılırken, diğer 10 şahsa ise “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 10 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.