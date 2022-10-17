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    Eyüpsultan'da barda başlayan kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu

    Eğlenmek için gece mekanına giden bir grup genç, ilerleyen saatlerde alkolün etkisiyle taşkınlık çıkarmaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan bir başka grup olaya dahil olunca kavga çıktı.
    • 17.10.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 12:45
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    Eyüpsultan'da barda başlayan kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu

    Gece mekanında başlayan kavga sokağa taştı...

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde cadde üzerindeki bara giden bir grup, burada bir süre eğlenmeye başladı.

    Alkolü artıran gençler, mekanda taşkınlık çıkarınca diğer grup tarafından uyarıldı.

    Masa ve sandalyeler havada uçuştu

    Taraflar arasında çıkan tartışmada tansiyon yükselince tekme ve yumruklu kavga çıktı.

    Masa ve sandalyelerin de havada uçuştuğu olay daha sonra dışarıya taştı.

    Eyüpsultan'da barda başlayan kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu VİDEO

    Ekipler öfkeli grubu dağıttı

    Çevredekiler tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede kavganın yaşandığı bölgeye gelen ekipler, olaya müdahale ederek tarafları dağıttı.

    O anlar kamerada

    İHA'nın aktarımına göre; şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Eyüpsultan da barda başlayan kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu #1

    Eyüpsultan da barda başlayan kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu #2

    Eyüpsultan da barda başlayan kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu #3

    Eyüpsultan da barda başlayan kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu #4


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