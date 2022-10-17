Eyüpsultan'da barda başlayan kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu

Eyüpsultan'da barda başlayan kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu

Eğlenmek için gece mekanına giden bir grup genç, ilerleyen saatlerde alkolün etkisiyle taşkınlık çıkarmaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan bir başka grup olaya dahil olunca kavga çıktı.

Gece mekanında başlayan kavga sokağa taştı...

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde cadde üzerindeki bara giden bir grup, burada bir süre eğlenmeye başladı.

Alkolü artıran gençler, mekanda taşkınlık çıkarınca diğer grup tarafından uyarıldı.

Masa ve sandalyeler havada uçuştu

Taraflar arasında çıkan tartışmada tansiyon yükselince tekme ve yumruklu kavga çıktı.

Masa ve sandalyelerin de havada uçuştuğu olay daha sonra dışarıya taştı.

Eyüpsultan'da barda başlayan kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu VİDEO



Ekipler öfkeli grubu dağıttı

Çevredekiler tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kavganın yaşandığı bölgeye gelen ekipler, olaya müdahale ederek tarafları dağıttı.

O anlar kamerada

İHA'nın aktarımına göre; şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.