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- Eyüpsultan’da bir binanın çatı katında yangın çıktı
Eyüpsultan’da bir binanın çatı katında yangın çıktı
Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangının dumanları kilometrelerce uzaktan görüldü.
- İHA
- 23.09.2020 - 08:51
Eyüpsultan’da bir binanın çatı katında yangın çıktı.
Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangının dumanları kilometrelerce uzaktan görüldü.
Binada yaşayanlar hemen tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.