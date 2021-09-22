Bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale ederek söndürdü. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

İstanbul Eyüpsultan'da gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatısından yükselen alevleri gören mahalle sakinleri, önce komşularını uyandırdı daha sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale ederken, polis ekipleri de önlem aldı.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla alevler sürede kontrol altına alındı.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi.

"MİLLETİ UYANDIRMAYA BAŞLADIK"

Mahalle sakini Hüseyin Demirok, "Bir tane adam çığlık attı, biz onun sesine çıktık, dışarı kimse yoktu burada. Baktık çatı yanıyor milleti uyandırmaya başladık. Tabii evden çıkmayan da oldu. Camlar patladı büyük ihtimalle aşağı bir şeyler düştü. Çünkü apartmanın arkası da var yaralı yok." dedi.

Eyüpsultan'da bir binanın çatısı alevler içinde kaldı VİDEO

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Binanın çatısından yükselen alevler, vatandaşların çektikleri cep telefonu görüntülerine yansıdı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

















