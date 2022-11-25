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- Eyüpsultan'da çanta hırsızı polisi peşine taktı
Eyüpsultan'da çanta hırsızı polisi peşine taktı
- 25.11.2022 - 11:23
- Güncelleme : 25.11.2022 - 11:52
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir kırtasiyenin önüne gelen hırsızın rahat tavırları pes dedirtti.
Kırtasiyenin önünde sergilenen çantalara göz diken hırsız, fırsatını bulunca harekete geçti.
Dükkan sahibi içerdeyken çantaları inceleyen hırsız, etrafı etrafı kolaçan ettikten sonra toplam değeri 500 TL olan 2 adet çantayı çalarak olay yerinden uzaklaştı.
O anlar kayıt altına alındı
Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Eyüpsultan'da kırtasiye önünde sergilenen iki çantayı çalan hırsız
Hırsız 2 çantayı aldı
Kırtasiyenin önündeki çantalara göz gezdirdikten sonra ürünleri eline alan hırsız bir süre inceledikten sonra etrafın kontrol eden ederek 2 çantayı çaldı.
Şüpheli aranıyor
İş yeri sahibi ise polise giderek çantaları çalan hırsızdan şikayetçi oldu.
İHA'nın haberine göre, polis ekipleri çanta hırsızının peşine düştü.