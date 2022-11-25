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    Eyüpsultan'da çanta hırsızı polisi peşine taktı

    Bir hırsızın, kırtasiye önünde sergilenen iki çantayı inceledikten sonra çaldığı anlar güvenlik kamerasıyla kayıt altına alındı.
    • 25.11.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 11:52
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    Eyüpsultan'da çanta hırsızı polisi peşine taktı

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir kırtasiyenin önüne gelen hırsızın rahat tavırları pes dedirtti.

    Kırtasiyenin önünde sergilenen çantalara göz diken hırsız, fırsatını bulunca harekete geçti.

    Dükkan sahibi içerdeyken çantaları inceleyen hırsız, etrafı etrafı kolaçan ettikten sonra toplam değeri 500 TL olan 2 adet çantayı çalarak olay yerinden uzaklaştı.

    O anlar kayıt altına alındı

    Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Eyüpsultan'da kırtasiye önünde sergilenen iki çantayı çalan hırsız

    Hırsız 2 çantayı aldı

    Kırtasiyenin önündeki çantalara göz gezdirdikten sonra ürünleri eline alan hırsız bir süre inceledikten sonra etrafın kontrol eden ederek 2 çantayı çaldı.

    Şüpheli aranıyor

    İş yeri sahibi ise polise giderek çantaları çalan hırsızdan şikayetçi oldu.

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri çanta hırsızının peşine düştü.

    Eyüpsultan da çanta hırsızı polisi peşine taktı #1

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