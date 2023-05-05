Eyüpsultan'da direksiyon hocasına saldıran taksici ve arkadaşları serbest kaldı Yol verme tartışması yüzünden sürücü kursu hocası ile öğrencisini darbeden taksici ve arkadaşları gözaltına alındı. Haklarında 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçundan işlem yapılan şüpheliler, serbest bırakıldı.

DHA Sürücü kursu hocası Cihat Y., direksiyon dersi verdiği öğrencisi Kerem Ç. ile İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy cep otogarında 2 Mayıs'ta pratik yapıyordu. Bu sırada eğitim alanına 2 araç girdi. Araçlardan inen bir grup, Cihat Y.'ye saldırdı. Başka bir sürücü kayda aldı İkilinin otomobilden inmesine dahi izin vermeyen saldırganlar, Cihat Y.'yi darbedip araca da zarar verdi. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayı görenler de polise ihbarda bulundu. Sürücü kursu hocasının ifadesi alınamadı Bölgeye giden Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırı ile ilgili inceleme başlattı. Saldırıda yaralanan Cihat Y.'nin bilincinin kapalı olduğu gerekçesi ile ifadesi alınamazken Kerem Ç., polise bildiklerini anlattı. Soruşturmasını sürdüren polis, olayı gerçekleştiren kişinin taksi sürücüsü İrfan K. olduğunu belirledi. Yol verme yüzünden tartıştılar Ekipler araştırmalarının sonucunda, İrfan K. ile Cihat Y.'nin olaydan önce trafikte karşılaştıklarını, ikili arasından yol verme nedeniyle tartışma çıktığını bunun üzerine İrfan K.'nin arkadaşlarını alarak Cihat Y.'ye saldırdığını tespit etti. İrfan K. ile olay sırasında ona yardım ettikleri belirlenen arkadaşları Emir Can A. ve Melik Fırat B. de gözaltına alındı. 3 şüpheli serbest kaldı Yakalanan şüpheliler hakkında 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 3 isim, haklarında uygulanan adli kontrol şartıyla serbest kaldı.