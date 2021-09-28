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- Eyüpsultan’da, düğün konvoyu yol kapatıp halay çekti
Eyüpsultan’da, düğün konvoyu yol kapatıp halay çekti
Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, düğün konvoyundaki araçlarını durduran şahıslar halay çekti. Trafiği kilitleyen halay, kameraya yansıdı.
- İHA
- 28.09.2021 - 10:06
- Güncelleme : 28.09.2021 - 10:36
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, 26 Eylül günü akşam saatlerinde bir düğün konvoyu trafiği kilitledi.
Caddeyi araçlarla kapatan konvoy, yüksek sesle müzik açıp araçlardan indi.
KORNA ÇALANLARA ALDIRIŞ ETMEDİLER
Trafikte kalan araçların korna çalarak tepki vermesine aldırış etmeyen düğün sahipleri, cadde ortasında halay çekti.
Cadde ortasında meydana gelen trafik ve araçların korna çaldığı anlar, kameralara yansıdı.
Bir süre halay çekmeye devam eden konvoy, araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı.
Eyüpsultan’da, düğün konvoyu yol kapatıp halay çekti ViDEO