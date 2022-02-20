Eyüpsultan'da eşi ile konuşurken, cinayete kurban gitti

Eşi ile telefonda konuşurken iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Serdar Karakoç’un katil zanlısı, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Çırçır Mahallesi'nde, 6 Ocak 2022 tarihinde, inşaat-emlak bürosu işleten Serdar Karakoç (39), iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, saldırıdan hemen önce bir kişinin içeri girdiğini ve cinayeti işledikten sonra hızlıca kaçtığını belirledi. Zanlının eşkalini belirleyen ekipler, yakalanması için çalışma başlattı.

KAVGA SESLERİNİN ARDINDAN TELEFON KAPANDI

Polise ifade veren Serdar Karakoç'un eşi G.K. saat 22.00 sıralarında eşiyle telefonda konuştuğunu, birden kavga sesleri geldiğini ve telefonun kapandığını söyledi. Çalışmaların devamında polis ekipleri, saldırganın Batuhan D. olduğunu belirledi.

2 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Operasyon düzenleyen ekipler, Batuhan D. ile birlikte azmettirici olabileceği düşünülen M.T.D. ve Ş.D. isimli kadınları gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfadeleri ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Batuhan D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T.D. ve Ş.D. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.