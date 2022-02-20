Euro
15.47
0.05%
Dolar
13.65
0.49%
Altın
832.47
0.39%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
532.847
-3.76%
BTXN Coin
39.83
3.75%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 7 C

    Eyüpsultan'da eşi ile konuşurken, cinayete kurban gitti

    Eşi ile telefonda konuşurken iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Serdar Karakoç’un katil zanlısı, yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 10:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eyüpsultan'da eşi ile konuşurken, cinayete kurban gitti

    İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Çırçır Mahallesi'nde, 6 Ocak 2022 tarihinde, inşaat-emlak bürosu işleten Serdar Karakoç (39), iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, saldırıdan hemen önce bir kişinin içeri girdiğini ve cinayeti işledikten sonra hızlıca kaçtığını belirledi. Zanlının eşkalini belirleyen ekipler, yakalanması için çalışma başlattı.

    KAVGA SESLERİNİN ARDINDAN TELEFON KAPANDI

    Polise ifade veren Serdar Karakoç'un eşi G.K. saat 22.00 sıralarında eşiyle telefonda konuştuğunu, birden kavga sesleri geldiğini ve telefonun kapandığını söyledi. Çalışmaların devamında polis ekipleri, saldırganın Batuhan D. olduğunu belirledi.

    Eyüpsultan da eşi ile konuşurken, cinayete kurban gitti #1

    2 KADIN GÖZALTINA ALINDI

    Operasyon düzenleyen ekipler, Batuhan D. ile birlikte azmettirici olabileceği düşünülen M.T.D. ve Ş.D. isimli kadınları gözaltına aldı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    İfadeleri ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Batuhan D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T.D. ve Ş.D. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.


    İlginizi Çekebilir

    Beyaz Saray: Siber saldırıların sorumlusu Rusya
    Dünya

    Beyaz Saray: Siber saldırıların sorumlusu Rusya

    Bağcılar’da sahte polisler Suriyeli adamı öldürdü
    3. Sayfa

    Bağcılar’da sahte polisler Suriyeli adamı öldürdü

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Görüş Bildir