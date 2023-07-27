Eyüpsultan'da ev yandı, Kur'an-ı Kerim zarar görmedi Tek katlı prefabrik ev, çıkan yangın sonrası küle döndü. Kullanılamaz hale gelen evden geriye sadece Kur'an-ı Kerim kaldı.

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İHA

Hava sıcaklıklarının rekor düzeye çıktığı İstanbul’da, dün bazı noktalardan alevler yükseldi.

Eyüpsultan’ın Pirinççi Mahallesi Agaçkakan Sokak'ta İlyas Avcılar’a ait tek katlı prefabrik evde de, sıcak hava elektrik kablolarını sarkıttı, yangın çıktı.

Kurumuş otlar alev aldı

Elektrik hattının bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayarak koptuğu, bunun sonucunda evin çevresinde bulunan kurumuş otlar alev aldığı, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevlerin, bitişiğinde bulunan prefabrik eve ulaştığı belirtildi.

Bu arada yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve elektrik ekipleri sevk edildi.

Facia önlendi

Kısa sürede eve ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, elektrik ekipleri de mahalleye gelen enerjiyi keserek tedbir aldı.

Yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken, evde bulunan 6 adet tüpün patlamaması ise faciayı önledi.

Bir tek Kur'an-ı Kerim yanmadı

Yangının ardından yapılan kontrollerde evde bulunan tüm eşyaların kullanılamaz hale geldiği belirlenirken, Kur'an-ı Kerim'in zarar görmemesi ise dikkat çekti.

Kur'an-ı Kerim'in sadece kenarlarının yandığı görüldü.

Osman Avcılar, “Her şey yandı, Kur'an-ı Kerim yanmadı. Şuraya bakın vallahi yanmamış adına kurban olduğum Allah'ım neylerse güzel eyler. Komple yanmış her taraf, Kur'an-ı Kerim yanmamış.” diyerek, şaşkınlığını gizleyemedi.

"Cana değil, mala gelsin"

Yanan evin kardeşine ait olduğunu belirten Avcılar, şöyle devam etti: