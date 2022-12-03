Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
321.478
0.04%
BTXN Coin
5.49
-0.90%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Eyüpsultan'da havalimanına yolcu götüren servis minibüsü devrildi

    Yağışlı havanın da etkisiyle havalimanına yolcu götüren servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
    • 03.12.2022 - 11:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eyüpsultan'da havalimanına yolcu götüren servis minibüsü devrildi

    İstanbul Havalimanı'na yabancı uyruklu yolcuları götürmek için yola çıkan servis minibüsü, yağışlı havanın da etkisiyle Eyüpsultan'da devrildi.

    Saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

    İkisinin durumu ağır

    Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

    DHA’nın haberine göre yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Eyüpsultan'da minibüs devrildi VİDEO

    Eyüpsultan da havalimanına yolcu götüren servis minibüsü devrildi #1

    Eyüpsultan da havalimanına yolcu götüren servis minibüsü devrildi #2

    Eyüpsultan da havalimanına yolcu götüren servis minibüsü devrildi #3

    Eyüpsultan da havalimanına yolcu götüren servis minibüsü devrildi #4


    Şırnak'ta üç terörist öldürüldü
    Gündem

    Şırnak'ta üç terörist öldürüldü

    Rusya: Putin, Biden ile müzakereye açık
    Dünya

    Rusya: Putin, Biden ile müzakereye açık

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir