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- Eyüpsultan'da havalimanına yolcu götüren servis minibüsü devrildi
Eyüpsultan'da havalimanına yolcu götüren servis minibüsü devrildi
Yağışlı havanın da etkisiyle havalimanına yolcu götüren servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
- 03.12.2022 - 11:47
İstanbul Havalimanı'na yabancı uyruklu yolcuları götürmek için yola çıkan servis minibüsü, yağışlı havanın da etkisiyle Eyüpsultan'da devrildi.
Saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
İkisinin durumu ağır
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
DHA’nın haberine göre yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Eyüpsultan'da minibüs devrildi VİDEO