Eyüpsultan’da İETT otobüsündeki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı Alibeyköy’de kadın yolcuların sorusuna dalga geçer gibi cevap veren şoförle polis memuru arasında kavga çıkmıştı. Polisin uyarısına rağmen hakarete devam eden ve tartaklanan şoförün dışarıda polise saldırdığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şoför adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İHA

İstanbul'da Eyüpsultan Alibeyköy semti Güzeltepe Mahallesi’nde Saadet A. ve Rumeysa A., duraktan 50G hat numaralı otobüse bindi.

Yolcular kartlarını okuttuktan sonra koltuğa oturarak şoför Ayhan G.‘ye, "direkt mi gidiyorsun" diye sordu.

Şoför ise bu soruya "yamuk gidiyorum ben" diye cevap verdi.

Şoförden kadınlara "yamuk gidiyorum ben" cevabından kavga çıktı

Bu diyaloğa şahit olan ve olay esnasında izinli olduğu öğrenilen Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru A.Y. şoförü uyararak, "bu nasıl üslup, senin anan bacın yok mu?" diyerek karşılık verdi.

Bunun üzerine şoför ile polis memuru arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşlar araya girdi.

Ancak şoförün karşılık vermeye devam etmesi üzerine kavga çıktı.

Kavgada şoför polis memuru tarafından tartaklandı.

Polisin gözü morardı, bir vatandaş da yaralandı

Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı ancak şoför Ayhan G. otobüsten inen polis memuru A.Y.’nin peşinden koşarak saldırmaya başladı.

Ayhan G. polisin yüzüne yumruk atarak gözünü morartırken, polisin dizi kırıldı.

Kavgayı ayırmaya çalışan İbrahim Hamza Ç. de yaralandı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Polis memurunun dizini kırıp gözünü morarttı

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memuru A.Y. ve İbrahim Hamza Ç.’yi ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis memurunun dizi kırılırken ve iş göremez raporu aldığı, diğer yaralı vatandaşın ise hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Şoför serbest kaldı

Olay yerine polis ekipleri ise Saadet A., Rümeysa A., İbrahim Hamza Ç. ve A.Y.‘nın şikayetçi olması üzerine şoför Ayhan G.’yi gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan ve kendisini tartaklayan polis memurundan şikayetçi olduğu öğrenilen şoförü Ayhan G.’ye, “görevli memura mukavemet”, “kişilerin huzur ve sükutunu bozma” ve “kasten yaralama” suçlarından adli işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen şoför adli kontrole şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)