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    Eyüpsultan'da inşaat kuyusuna düşen köpek kurtarıldı

    İnşaat alanındaki 10 metrelik kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak salındı. Köpek, kuyudan çıkmasının ardından alandan hızla uzaklaştı.
    • DHA
    • 15.06.2021 - 10:01
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    Eyüpsultan'da inşaat kuyusuna düşen köpek kurtarıldı

    Dün saat 09.00 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Nişanca Mahallesi'nde bulunan inşaatta açılan 10 metrelik kuyulardan birinde köpek olduğunu fark eden inşaat çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

    İtfaiye ekipleri, kuyuya ip sarkıtarak köpeği bulunduğu yerden dışarıya çıkardı.

    İpten kurtulan köpek, inşaat sahasından hızla uzaklaştı.

    İŞÇİ, KÖPEĞİN KURTARILMASINI ANLATTI

    Kuyudan çıkarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İnşaat çalışanı Sinan Danış, "Sabah geldiğimizde kuyuları kontrol ediyoruz. Normalde üstleri kapalı oluyor. Bu sabah şefimiz kuyuların üstünü açmış. Hepsini teker teker kontrol ettik. Sonuncu kuyuda köpek olduğunu fark ettik. Haliyle telaşlandık, hemen itfaiyeyi aradık. Gece kuyuların üstü kapalıydı, büyük ihtimalle sabah düşmüş. Köpeği kurtardık, güzel güzel gitti. Durumu iyiydi." dedi.

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