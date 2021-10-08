Eyüpsultan'da iş yerinde çıkan yangın maddi hasara eden oldu

Eyüpsultan'da iş yerinde çıkan yangın maddi hasara eden oldu

Kumaş üretim atölyesinin bulunduğu 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Eyüpsultan'da gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Faaliyet yapılan binada çıkan alevler paniğe neden oldu.

İçerisinde kumaş üretiminin de yapıldığı belirlenen binanın çatı katı alevlere teslim olurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLÇELERDEN TAKVİYE GELDİ

Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmek için Eyüpsultan, Bayrampaşa, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Fatih ve Şişli ilçeleri ile Davutpaşa ve Sultangazi'den çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine geldi.

Eyüpsultan'da iş yerinde çıkan yangın maddi hasara eden oldu VİDEO

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Alevlerin kontrol altına alınması için dört koldan yapılan müdahalelerin ardından soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Olayın yaşandığı bölgede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

















