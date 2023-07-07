İHA

Megakent'te hareketli dakikalar yaşandı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, İSKİ'ye ait isale hattı borusu bilinmeyen bir nedenle patladı.

Patlama sırasında caddede kırmızı ışıkta bekleyen lüks araç maddi hasar aldı.

Patlama sebebiyle tazyikli su metrelerce yüksekliğe fışkırırken, ortaya şelaleyi andıran görüntüler çıktı.

Tonlarca suyun boşa aktığı cadde adeta göle dönerken, yol kenarındaki diğer araçlar da ıslandı.

Caddeye gelen İSKİ görevlileri olay yerinde çalışma başlatırken, trafik tek şeritten ilerledi. Sürücüler ise cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.

Aracı maddi hasar alan Faruk Seyit Hanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Kırmızı ışıkta duruyordum. Alttan bir sesler geldi. Sonra arabanın ön tarafı sallanmaya başladı. Sonra suyu falan fışkırttı. Arabanın ön tarafı olduğu gibi havaya kalktı. Geri vitese takıp kaçabildiğim kadar kaçtım ama arabanın ön tarafı falan bayağı bir hasar aldı. Ondan sonra zaten arabayı suyun gelmeyeceği bir yere çektim. İSKİ'den falan ekipler geldi. Orada müdahale ettiler, suyu kestiler. Hatta yani o kadar su fışkırdı ki, Eyüp Belediyesi'nin garajındaki araçlara bile zarar vermiş, taşları fırlatmış. Bizim aracın önüne de taşlar geldi. Allah sağlık versin, ne yapalım. O yaşanacak bir şeymiş.