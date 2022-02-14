Kimliği belirlenemeyen 1 kişi, kadın kuaförüne kurşun yağdırdı. İş yeri sahibi Rabia Ece, “Ekmek teknemiz kurşunlandı. Can havliyle kendimizi yere attık aşağı doğru kaçarak canımızı kurtardık” dedi.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Yıldıztabya Caddesi’nde bulunan kadın kuaförüne, dün akşam saat 18.00 sıralarında, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

2 kişi gözcülük yaparken, biri saldırıyı üstlenen kişiye telefonla kısa mesaj atarak haber verdi.

Mesajı okumasının ardından kadın kuaförünün karşısına gelen silahlı saldırgan, iş yerine doğru rastgele ateş açtıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kuaförde bulunan kadınlar, kendilerini korumak için etrafa kaçıştı.

KURŞUNLAR KİMSEYE İSABET ETMEDİ

Silahtan çıkan kurşunlar, kimseye isabet etmedi. Olayda, yaralanma veya can kaybı olmadı.

OPERASYON BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından Eyüpsultan Asayiş Büro ekipleri olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çevrede operasyon başlattı.

Eyüpsultan’da, kadın kuaförü kurşunlandı VİDEO



SALDIRI ANLARI KAMERADA

Saldırı anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde 2 kişinin keşif için kuaförün karşısında beklediği, bir süre sonra diğer şahsın elinde silahla aracın arkasına gelerek kuaföre rastgele ateş açtığı görüldü.

“AŞAĞI KAÇARAK CANIMIZI KURTARDIK”

İş yeri sahibi Rabia Ece, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Burası bir bayan kuaförü. Çalışanlarla birlikte 18 kadının, 18 canın olduğu bir iş yeri ekmek teknesi. Ben zoru başardım, eşimden ayrıldım. Ayaklarımın üzerinde durmaya çalışırken ekmek teknem şu anda gördüğünüz gibi tarandı, kurşunlandı. Silah seslerini duyduk, can havliyle kendimizi yere attık. Aşağı doğru kaçarak canımızı kurtardık.”





“ÇOK BÜYÜK BİR TRAMVAYDI”

Saldırı anında müşteri olarak kuaförde olduğunu kaydeden Özge Zeybek, “Can havliyle yerlere yattık. Sonrasında kaçıştık. 15-20 dakika önce kızımda buradaydı. Çok büyük bir tramvaydı Allah korudu gerçekten. 3-4 bayan o esnada işlem sırasındaydı. Onun haricinde 10 kişi bekleyen vardı. Çalışanlar vardı. 18 kişi falan o esnada vardı.” şeklinde konuştu.