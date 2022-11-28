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    Eyüpsultan'da kocası tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı

    Evinde arkadaşı ile alkol alan Mehmet D. bu sırada eşini darbetti. Dayak yiyen kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan kocası aranıyor.
    • 28.11.2022 - 12:57
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    Eyüpsultan'da kocası tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı

    İstanbul Eyüpsultan'da dehşet anları yaşandı.

    Akşemsettin Mahallesi'nde yaşanan olayda, Mehmet D. isimli şahıs evine gelen misafirle birlikte alkol almaya başladı.

    Eşini dövdü

    Ardından ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmada arkadaşı, Mehmet D. ve eşi Fatma D.'yi darbederek olay yerinden uzaklaştı.

    Yaralı kadın hastanede

    İHA'nın haberine göre, sağlık ekipleri darp edilen Mehmet D. ve eşi Fatma D.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

    Darbedilen şahıs ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan aranıyor.

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