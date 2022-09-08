Eyüpsultan’da kocasını öldüren kadının cezası belli oldu

Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 2 çocuk annesi, “Haksız tahrik altında eşini kasten öldürme” suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ahmet Özdemir, 22 Eylül 2021 gecesi bir yıldır ayrı olduğu 14 yıllık eşi Nuran Özdemir'in çocuklarıyla yaşadığı İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Sakarya Mahallesi’ndeki eve gitti.

Hem küfürler yağdıran hem de bağıran Ahmet Özdemir, kapının açılmasını istedi.

Boğazını sıkarak darbetti

Komşular rahatsız olmasın diye kapıyı açan Nuran Özdemir'e küfretmeye devam eden Ahmet Özdemir, iddiaya göre karısının boğazını sıkarak darbetti.

Mutfağa kadar tartışarak giden taraflardan Nuran Özdemir, mini buzdolabının üzerinden aldığı bıçağı savururken 2-3 kez “sokarım sokarım” dedi.

Bıçakladı

Nuran Özdemir, kendisine vurmaya devam eden Ahmet Özdemir’i bıçakladı.

Sol göğüs bölgesinden yaralanan Ahmet Özdemir yere yığıldı.

Koca öldü, kadın tutuklandı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Özdemir hayatını kaybetti.

Tutuklanan Nuran Özdemir hakkında “Haksız tahrik altında eşini öldürme” suçundan dava açıldı.

Üçüncü celse görüldü

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü celseye, tutuklu sanık Nuran Özdemir getirilirken; maktulün annesi Sevgi Özdemir, kardeşi Senem Erol ve Kadir Özdemir de hazır bulundu.

Duruşmada savcısı, Nuran Özdemir'in “Haksız tahrik altında kasten eşi öldürme” suçundan cezalandırılmasını istediği mütalaasını tekrar etti.

“Oğlumu kasten öldürmüştür”

Söz verilen şikayetçilerden Sevgi Özdemir, “Oğlumu kasten öldürmüştür. Çocuğumu çağırdı. Kapının ağzında bekledi, bıçağı vurdu, öldürdü. Şikayetçiyim.” dedi.

Diğer şikayetçiler de sanığın cezalandırılmasını talep etti.

“Anlık gelişti, suçlu değilim”

Son savunması sorulan Nuran Özdemir ise “Ben onu bilerek isteyerek öldürmedim. Asla eşimi öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Planlı bir cinayet, kastım da yoktu, anlık gelişti. Bıçağı savurduğumda dahi eşime denk geldiğini düşünemedim. Boşluğa denk geldiğini düşündüm. Yemin ederim ki doğru söylüyorum. Kasten öldürmedim, ölmesini de istemedim. Çocuklarımın babasıydı. Suçu kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum. Ben suçlu değilim.” dedi.

Özdemir son sözünde de, “Gerçekten öldürmek istemedim. Öyle bir niyetim yoktu. Planlı bir şekilde olmadı. Beraatimi ve tahliyemi isterim.” dedi.

“Olay meşru müdafaadır”

Sanık avukatı Harun Gözübüyük de “Maktül gecenin 12'sinde alkollü bir vaziyette müvekkilimin evine gelmiştir. Hakaret etmiştir. Maktül saldırgan bir hal içerisindedir. Sanık komşular rahatsız olmasın diye onu içeriye almıştır. İyi niyetlidir. Maktül sanığa gözü dönmüş bir vaziyette saldırınca sanık kendisini bırakması için yalvarmış maktül seni öldüreceğim diye saldırısına devam etmiştir. O anda anlık olarak bıçaklama gerçekleşmiştir. Öldürme kastı yoktur. Arkası dönük vaziyette hedef gözetmemiştir. Olaydan hemen sonra müdahale etmiş pansuman yapmıştır. Olay meşru müdafaa kapsamındadır. Ayrıca tahliyesine karar verilsin.” dedi.

“Haksız tahrikle eşini kasten öldürmekten” ceza

Mahkeme heyeti, sanık Nuran Özdemir'in “eşe karşı kasten öldürme” suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ancak eylemin haksız tahrik altında işlendiğini kabul eden heyet, 21 yıl hapis cezasına indirdi.

Sanığın pişmanlığını gösteren davranışlar ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan heyet cezayı 17 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi.

Ceza miktarı dikkate alınarak erteleme yapılmadı.

Sanık Nuran Özdemir'in tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

“Bu cezayı kabul etmiyorum”

DHA’nın haberine göre kararın açıklanmasının ardından sanık Nuran Özdemir, “Ben bu cezayı kabul etmiyorum.” dedi.

Mahkeme Başkanı da sanığa, cezaya karşı 7 gün içinde itiraz hakkının bulunduğunu belirtti.