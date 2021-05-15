Parkta koşu yaptığı esnada sokak köpeklerinin hedefi olan adam, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde köpek dehşeti yaşandı.

Göktürk Göleti istikametindeki 7-8 sokak köpeği, koşuya çıkan vatandaşa saldırdı.

HASTANELİK OLDU

Saldırıya uğrayan adam bacağından, omuzundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan adam yaralarının tedavisi ve kuduz aşısı için hastaneye gitti.

"LÜTFEN ÖNLEM ALIN"

Köpeklerin saldırı anını anlatan yaralı adam, “Akşam spor yapmak için koşayım dedim. Göktürk Tabiat Parkı'nın orada 7-8 tane köpek bana saldırdı. Sahibinden mi şikayetçi olayım, neyden şikayetçi olayım bilmiyorum. Çoluk çocuk bu hale gelmesin lütfen önlemini alın.” ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan'da koşuya çıkan adam köpeklerin saldırısına uğradı VİDEO