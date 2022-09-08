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    Eyüpsultan’da kuyumcu kuryesine silahlı gasp girişimi

    Kuyumcu kuryesi, Kapalıçarşı'daki dükkanına otomobiliyle giderken motosikletli 4 kişi tarafından silahla gasbedilmek istendi. Gasp girişimi çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 08.09.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 11:27
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    Eyüpsultan’da kuyumcu kuryesine silahlı gasp girişimi

    İstanbul Kapalıçarşı'daki kuyumcuda kuryelik yapan Cengiz Özgenç, 5 Eylül Pazartesi günü para ve altın taşıdığı çantayla evinden çıktı.

    Otomobiliyle iş yerine giderken motosikletli 4 kişinin kendisini takip ettiği fark eden Özgenç'e, şüphelilerden biri silahla ateş etti.

    Özgenç, olaydan yara almadan kurtuldu.

    Karakol önüne gidince şüpheliler kaçtı

    Şüpheliler, Cengiz Özgenç'i bir süre daha takip etti.

    Özgenç'in Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan karakol önüne aracını park etmesi üzerine şüpheliler kaçtı.

    Eyüpsultan’da kuyumcu kuryesine silahlı gasp girişimi VİDEO

    “Soyulacağımı anladım”

    DHA’ya konuşan Cengiz Özgenç, motosikletli şüphelilerin trafiğin sıkıştığı bir noktada iki taraftan sıkıştırmaya çalıştıklarını belirterek, “Üzerimde altın ve para vardı. Silahı doğrulturken, soyulacağımı anladım. Ateşlediği sırada boş bulduğum bir sokağa daldım. Ateş etmeye devam ettiler. Karakola gittikten sonra ters yönde kaçtılar. Saldırganlar henüz yakalanmadı.” diye konuştu.

    Eyüpsultan’da kuyumcu kuryesine silahlı gasp girişimi #1

    O anlar kamerada

    Polis ekipleri, silahlı gasp girişimiyle başlattığı incelemede, çevredeki güvenlik kameralarına da baktı.

    Görüntülerde, evinden otomobiliyle çıkan kurye Cengiz Özgenç'in motosikletli 4 kişi tarafından takip edildiği, şüphelilerden birinin silah doğrulttuğu anlar yer aldı.

    Özgenç'in otomobille kaçışı da güvenlik kamerasına yansıdı.

    Eyüpsultan’da kuyumcu kuryesine silahlı gasp girişimi #2

    Eyüpsultan’da kuyumcu kuryesine silahlı gasp girişimi #3

    Eyüpsultan’da kuyumcu kuryesine silahlı gasp girişimi #4


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