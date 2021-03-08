Eyüpsultan'da metruk binada yangın çıktı

Üç katlı metruk bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Çiçekli Sokak’ta bulunan üç katlı metruk bir binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yan binanın çatısına da sıçradı.

Yan binadakiler, yangın nedeniyle tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü ve çatılarda bir süre soğutma çalışması yaptı. İki binada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Eyüpsultan'da korkutan yangın