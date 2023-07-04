Eyüpsultan'da minibüs şoförü erkek arkadaşıyla tartışıp kazaya sebep oldu Minibüs şoförü erkek arkadaşıyla trafikte seyir halindeyken kavga eden genç kadının, direksiyona müdahale edip kazaya sebep olmasının ardından yaşanan gerginlik kameralara yansıdı.

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İHA

Trafikte öfkesini koruyamayan sürücüler dehşet saçıyor...

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan seferini yapan 34 M 4606 plakalı minibüsün şoförü, akıllara durgunluk veren bir kavgaya sebep oldu.

Minibüsün şoförü yan koltuğa kız arkadaşını da aldı.

Şoför, yolcularla birlikte seferini yaptığı esnada kız arkadaşıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kadın minibüsün direksiyonunu kırdı

Tartışma esnasında genç kadın, trafikte ilerleyen minibüsün direksiyonunu kırdı.

Kontrolden çıkan minibüs refüje çıkınca arkasından gelen 34 LAM 29 plakalı araç da ona çarptı.

Yolcular şans eseri yara almadı

Kaza sonucu yara almadan kurtulan yolcular aşağıya inerken, şoförün kız arkadaşı ise sinir krizi geçirdi.

Araçtan inen kadın, defalarca araca tekme ve yumruk attı. Erkek arkadaşı tarafından güçlükle zapt edilen genç kadın bağırmayı sürdürdü.

O anlar kaydedildi

Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Şüpheli çift emniyete götürüldü

Öte yandan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, şoför ve kız arkadaşı ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.