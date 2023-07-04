Trafikte öfkesini koruyamayan sürücüler dehşet saçıyor...
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan seferini yapan 34 M 4606 plakalı minibüsün şoförü, akıllara durgunluk veren bir kavgaya sebep oldu.
Minibüsün şoförü yan koltuğa kız arkadaşını da aldı.
Şoför, yolcularla birlikte seferini yaptığı esnada kız arkadaşıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Kadın minibüsün direksiyonunu kırdı
Tartışma esnasında genç kadın, trafikte ilerleyen minibüsün direksiyonunu kırdı.
Kontrolden çıkan minibüs refüje çıkınca arkasından gelen 34 LAM 29 plakalı araç da ona çarptı.
Yolcular şans eseri yara almadı
Kaza sonucu yara almadan kurtulan yolcular aşağıya inerken, şoförün kız arkadaşı ise sinir krizi geçirdi.
Araçtan inen kadın, defalarca araca tekme ve yumruk attı. Erkek arkadaşı tarafından güçlükle zapt edilen genç kadın bağırmayı sürdürdü.
O anlar kaydedildi
Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Şüpheli çift emniyete götürüldü
Öte yandan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, şoför ve kız arkadaşı ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.