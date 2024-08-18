Eyüpsultan'da otoparktaki 10 araca zarar veren şahıs yakalandı İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz günlerde bir otoparkın içindeki 10 araca zarar veren şahıs, polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu yakalandı.

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İHA

8 Ağustos perşembe günü İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, yapılan ihbar üzerine bir açık otoparkta park halinde bulunan 10 aracın lastiklerine ve aynalarına zarar verildiği tespit edildi.

ŞÜPHELİ, KAMERA KAYITLARIYLA BULUNDU

Yapılan ihbarı değerlendiren Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 42 ayrı güvenlik kamerasından 30 saatlik görüntüyü inceledi. Yapılan incelemede motosikletten inerek açık otoparkta bulunan araçlara zarar veren şahıs tespit edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

22 yaşındaki K.B. inceleme sonrası kıskıvrak yakalanırken olayı neden gerçekleştirdiği henüz öğrenilemedi. “Kasten yaralama, mala zarar verme, otodan hırsızlık, tehdit, yağma, 6136 SKM" suçlarından poliste kaydı olan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)