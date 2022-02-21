- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Eyüpsultan'da parkta oynarken hastanelik oldu
Eyüpsultan'da parkta oynarken hastanelik oldu
Parkı çevreleyen duvardan tellerin kopmasıyla yola düşerek yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 21.02.2022 - 13:12
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki İdris Parkı'nı çevreleyen duvarda oynayan çocuk, demir tellerin kopmasıyla dengesini kaybedip 2 metrelik yükseklikten yola düştü.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğun yardımına çevredekiler koştu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.