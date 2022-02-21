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    Eyüpsultan'da parkta oynarken hastanelik oldu

    Parkı çevreleyen duvardan tellerin kopmasıyla yola düşerek yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 21.02.2022 - 13:12
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    Eyüpsultan'da parkta oynarken hastanelik oldu

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki İdris Parkı'nı çevreleyen duvarda oynayan çocuk, demir tellerin kopmasıyla dengesini kaybedip 2 metrelik yükseklikten yola düştü.

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğun yardımına çevredekiler koştu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

    Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Eyüpsultan da parkta oynarken hastanelik oldu #1

    Eyüpsultan da parkta oynarken hastanelik oldu #2

    Eyüpsultan da parkta oynarken hastanelik oldu #3


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