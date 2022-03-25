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    Eyüpsultan'da sopalı yol verme kavgası

    Trafikte çıkan yol kavgasında sürücüler, birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 25.03.2022 - 10:46
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    Eyüpsultan'da sopalı yol verme kavgası

    İstanbul Esenyurt'ta bulunan Güzeltepe Mahallesi, Alibeyköy Çevre Otoyolu üzerinde, iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı.

    Tartışma sonrası sürücüler ve yanındaki şahıslar araçlardan çıkarak sopalarla birbirine saldırdı.

    TAŞLI SOPALI YOL KAVGASI ÇIKTI

    Sopa ve taşların havada uçuştuğu o anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde, iki grubun trafikte sopalarla kavga ettiği, birbirine taş ve sopalar fırlattığı, diğer sürücülerin ise ayırmak için koştuğu görüldü.

    Eyüpsultan da sopalı yol verme kavgası #1

    Eyüpsultan da sopalı yol verme kavgası #2

    Eyüpsultan da sopalı yol verme kavgası #3

    Eyüpsultan da sopalı yol verme kavgası #4


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