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- Eyüpsultan'da taksiyle drift yapan sürücü yakalandı
Eyüpsultan'da taksiyle drift yapan sürücü yakalandı
Aracıyla akan trafikte taksisiyle yaptığı drifti sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye 9 bin 125 lira ceza verildi. Taksi şoförünün ehliyetine 2 ay el konuldu.
- DHA
- 29.03.2022 - 12:18
- Güncelleme : 29.03.2022 - 12:41
Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul Eyüpsultan'da Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'nde, saat 02.00 sıralarında taksi şoförü akan trafikte drift yaptı.
Sürücü, drift yaparak trafikte ilerlediği görüntüleri sosyal medyada yayınladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçti.
EHLİYETİ ALINDI, PARA CEZASI VERİLDİ
Ekipler, söz konusu kişinin B.Ç. isimli taksi sürücüsü olduğunu tespit etti.
B.Ç.'ye, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince sürücü belgesi 2 ay süreyle iptal edilerek toplamda 9 bin 125 lira idari para cezası kesildi. Sürücü B.Ç.'ye, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.
İstanbul'da bir taksici trafikte drift attı VİDEO ARŞİV