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    Eyüpsultan'da taksiyle drift yapan sürücü yakalandı

    Aracıyla akan trafikte taksisiyle yaptığı drifti sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye 9 bin 125 lira ceza verildi. Taksi şoförünün ehliyetine 2 ay el konuldu.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 12:41
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    Eyüpsultan'da taksiyle drift yapan sürücü yakalandı

    Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul Eyüpsultan'da Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'nde, saat 02.00 sıralarında taksi şoförü akan trafikte drift yaptı.

    Sürücü, drift yaparak trafikte ilerlediği görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçti.

    EHLİYETİ ALINDI, PARA CEZASI VERİLDİ

    Ekipler, söz konusu kişinin B.Ç. isimli taksi sürücüsü olduğunu tespit etti.

    B.Ç.'ye, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince sürücü belgesi 2 ay süreyle iptal edilerek toplamda 9 bin 125 lira idari para cezası kesildi. Sürücü B.Ç.'ye, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

     

    İstanbul'da bir taksici trafikte drift attı VİDEO ARŞİV

    Eyüpsultan da taksiyle drift yapan sürücü yakalandı #1

    Eyüpsultan da taksiyle drift yapan sürücü yakalandı #2

    Eyüpsultan da taksiyle drift yapan sürücü yakalandı #3

    Eyüpsultan da taksiyle drift yapan sürücü yakalandı #4


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