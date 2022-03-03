Eyüpsultan’da, üniversiteli kıza saldıran sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası

Mahkeme, Aslı Gizem U.'ya yerden taş alarak başına vurduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Özcan Mercan’ı 1 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırarak tahliyesine karar verdi.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 20 Ocak 2022 tarihinde Özcan Mercan isimli şahıs, hiç tanımadığı okula gitmekte olan Aslı Gizem U.’nın kafasına yerden aldığı taşla vurdu.

Kamera kayıtlarının izlenmesinin ardından, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Özcan Mercan'ı yakaladı. Adliyeye çıkarılan Özcan Mercan 21 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAK ETTİĞİ HAYATI YAŞAYAMADIĞI İÇİN YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Sanık Özcan Mercan'ın emniyete verdiği ifadesinde, işsiz olduğunu, maddi durumu nedeniyle hak ettiği hayatı yaşamadığından dolayı bu olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

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HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Özcan Mercan hakkında Silahla basit yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Özcan Mercan getirilirken, şikayetçi Aslı Gizem U. avukatıyla katıldı.

ÖZÜR DİLEDİ

Sanık Özcan Mercan savunmasında, işsiz olduğu için hayata kızgın olduğunu, olay günü de bu nedenle yerden bir taş aldığını belirterek karşısına çıkan ilk kişiye taşla vurduğunu belirtti. Herhangi bir akıl hastalığı olmadığını söyleyen Mercan şikayetçiden özür diledi.

BASİT YARALAMADAN HAPİS CEZASI

Şikayetçi Aslı Gizem U. da sanığın bir anda kendisine taşla saldırdığını belirterek şikayetinin devam ettiğini söyledi. Mahkeme, sanık Özcan Mercan'ı Silahla basit yaralama suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.