Eyüpsultan’da uzun namlulu silahlarla saldırı: 1 ölü

Yol üzerinde otururken silahlı saldırıya uğrayan Recep Kılıç yaşamını yitirdi, Yusuf B. ise ağır yaralandı. Yapılan araştırmalarla tarafların uyuşturucu ticareti yaptıkları ortaya çıktı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Karadolap Mahallesi’nde 22 Temmuz günü Recep Kılıç ile Yusuf B., husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırganlar uzun namlulu silah ve tabancalarla Recep Kılıç ile Yusuf B.'nin üzerine ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Recep Kılıç hayatını kaybederken, Yusuf B. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın şüphelilerini yakalamak için hareket geçti.

Şüphelilerin önce eşkalleri ardından kimlikleri belirlendi.

Ali Haydar M. (24), Ali Ç. (19), Mesut Ç. (25), Ali K. (19) Muhammed A. (19). isimli şahısların İzmit’e kaçtıkları, daha sonra da İzmir’e gidecekleri öğrenildi.

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İZMİR’DE GÖZALTI

Silahlı saldırganlar, yapılan takibin ardından olaydan bir gün sonra İzmir’de yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 5 kişi sorgulanmak üzere İstanbul’da bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Saldırganların İzmit’teki adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet kaleşnikof ve tabanca, ormanlık alana atılmış halde ise 2 adet tabanca bulundu.

SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerden ikisinin İstanbul’da bir otomobil kiralama iş yerinin sahibi oldukları öğrenildi.

Burada yapılan aramada ise çok sayıda paketlenmiş ve satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

SUÇ KAYITLARI OLDUĞU BELİRLENDİ

Şüphelilerin sorgularında haklarında uyuşturucudan çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi.

Çalışmalar neticesinde iki grubun da uyuşturucu madde ticareti yatığı, aralarındaki anlaşmazlık nedeni ile saldırının gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Ali Haydar M., Ali Ç., Mesut Ç., Ali K. ve Muhammed A. adliyeye sevk edildi.