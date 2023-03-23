Eyüpsultan'da yanlış kişiden özür dileyip iş adamını kaçırdılar Almanya'da gelen Zeki Oğuz'u kaçıran şahısların incelenen görüntülerde, iş adamından önce bir başka kişiyi yanlışlıkla kaçırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

DHA

Almanya'da yaşayan ve Taksim'de bir restoran ortağı olduğu öğrenilen iş adamı Zeki Oğuz, geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi.

Oğuz, İstanbul'a geldikten sonra en son Eyüpsultan ilçesinde görüldükten sonra ortadan kayboldu.

Oğuz'a ulaşamayan arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler, Oğuz'un bulunabileceği yerlerde güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Ekipler inceledikleri görüntülerde, Oğuz'un Kemerburgaz'da bulunan bir markette alışveriş yaptıktan sonra kaçırıldığını tespit etti.

Görüntüler incelendi

Polis, Oğuz'u bulabilmek için çalışmalarını sürdürürken güvenlik kamerasına yansıyan detay dikkat çekti.

Görüntülerde, bir minibüsle gelen şüpheliler market önünde bir kişinin etrafını sararak kaçırmak istedi.

Yanlış kişiyi kaçırıyorlardı

Ancak bu kişinin Zeki Oğuz olmadığını fark eden şüpheliler, özür dileyip serbest bıraktı. Zeki Oğuz'un marketten çıkmasıyla birlikte şüpheliler, Oğuz'u araçlarına bindirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.