Almanya'da yaşayan ve Taksim'de bir restoran ortağı olduğu öğrenilen iş adamı Zeki Oğuz, geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi.
Oğuz, İstanbul'a geldikten sonra en son Eyüpsultan ilçesinde görüldükten sonra ortadan kayboldu.
Oğuz'a ulaşamayan arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler, Oğuz'un bulunabileceği yerlerde güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
Ekipler inceledikleri görüntülerde, Oğuz'un Kemerburgaz'da bulunan bir markette alışveriş yaptıktan sonra kaçırıldığını tespit etti.
Görüntüler incelendi
Polis, Oğuz'u bulabilmek için çalışmalarını sürdürürken güvenlik kamerasına yansıyan detay dikkat çekti.
Görüntülerde, bir minibüsle gelen şüpheliler market önünde bir kişinin etrafını sararak kaçırmak istedi.
Yanlış kişiyi kaçırıyorlardı
Ancak bu kişinin Zeki Oğuz olmadığını fark eden şüpheliler, özür dileyip serbest bıraktı. Zeki Oğuz'un marketten çıkmasıyla birlikte şüpheliler, Oğuz'u araçlarına bindirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.