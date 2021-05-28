Eyüpsultan’da yol verme kavgası

Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sona erdi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Silahtarağa Caddesi üzerinde, trafikte iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Bir süre sonra ticari otomobilden inen sürücü, diğer araç sürücüsüne saldırdı.

KAVGA ANI KAMERADA

Araçlarını yolun ortasında durduran taraflar birbirlerini tekme tokat darbederken, kavgayı gören diğer sürücüler olaya müdahale etmeye çalıştı. Kavgada, iki sürücünün sakinleşmesiyle son buldu.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.