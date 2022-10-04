Silahtarağa Mahallesi'nde, servis minibüsünün şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan yol verme kavgasında otomobil sürücüsüne 7 kişi saldırdı. O anlar kayıt altına alındı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde akşam saatlerinde trafik magandalarının tartışması mahalleyi savaş alanına çevirdi.

Servis minibüsünün şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı yaşanan yol verme tartışması bir anda ateşlendi.

7 kişi tek sürücüye saldırdı

Otomobilden inerek tartışmayı sürdürmeye çalışan sürücü, servisten bir anda inen 7 kişinin saldırısına uğradı.

Eyüpsultan'da yol verme kavgası 7 kişi tek kişiye saldırdı VİDEO

İlk saldırıyı başlatan ara dayağı yedi

Kavgayı alevlendiren ise servisten inen yolcu oldu. Servisten iner inmez, "Ne diyorsun sen" diyerek, hızla sürücüye saldıran kişi, diğerlerini de harekete geçirdi.

Grup hep birlikte otomobil sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırdı. İlk saldırıyı gerçekleştiren kişi ise arada kaldı. Bir ara yere düşen saldırgan, kalkarak kavgaya devam etti.

"Otomobilde aile var, terbiyeli olun"

Tekme ve yumrukların hedefi olan otomobil sürücüsü ne yapacağını şaşırırken, çevredekiler yardıma koştu. Otomobilden çıkan bir kadın ise, "Otomobilde aile var, terbiyeli olun" diyerek saldırganları durdurmaya çalıştı. Ancak servisten inenlerden biri, "Otomobiline geç" diyerek tekme atmaya devam etti.

"Otomobilde aile varsa inmeyecektin"

Aile otomobile güçlükle kendini atarken, servisten hızla inerek ilk saldırıyı gerçekleştiren kişi, "Otomobilde aile varsa inmeyecektin" diyerek, bu kez de otomobile tekme attı. Otomobil sokaktan güçlükle uzaklaştı.

O anlar kayıt altına alındı

DHA'nın haberine göre, trafikteki yol tartışması ile başlayarak tekmeli yumruklu kavgaya dönüşen o anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.