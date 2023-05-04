İstanbul'un bitmek bilmeyen sorunları arasında ulaşım geliyor...
Toplu ulaşımların yanı sıra taksi sorunlarıyla mücadele eden İstanbullular için ulaşım çileye dönüşüyor.
Bir taksi sürücüsü yolda bırakmanın, yolcu seçmenin yanı sıra trafikte dehşet saçtı.
Eyüpsultan'da önceki gün saat 14.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde sürücü kursu hocası ve öğrencisi, direksiyon sınavındayken seyir halindeki taksi sürücüsünden yol istedi.
Sürücü hocası ve taksi şoförü kavgası
Taksi sürücüsünün, aday öğrenciye yol vermemesi üzerine duran taksi sürücüsü ile sürücü adayı ve hocası arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine olaya dahil olan taksicinin arkadaşları, kurs hocası ve adayı darbetti.
O anlar kaydedildi
Darp anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
O anlar kaydedildi
Yaşanan olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan adayı ve hocayı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Burun ameliyatı oldu
Darbedilen kurs hocasının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kısa süre önce burun ameliyatı olduğu öğrenilen sürücü adayının da yeniden burun ameliyatı edildiği belirtildi.
Ekipler incelemelerini sürdürüyor
Polis ekiplerinin, olayı gerçekleştiren taksi sürücüsü ve arkadaşlarını tespit etme çalışması devam ediyor.