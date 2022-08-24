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- Eyüpsultan’da yol verme kavgasında yumruklar konuştu
Eyüpsultan’da yol verme kavgasında yumruklar konuştu
Bir motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında kavga çıktı. Yumruk yumruğa kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
- 24.08.2022 - 09:13
- Güncelleme : 24.08.2022 - 10:43
İstanbul Eyüpsultan’da, dün öğle saatlerinde seyir halinde olan sürücüler arasından Hz. Halit Bulvarı civarından kavga çıktı.
Trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan sözlü tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü.
Birbirlerine yumruklarla saldırdılar
İHA’nın haberine göre; kavga esnasında taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek birbirlerine saldıran sürücüleri sakinleştirmeye çalıştı.
Yaşanan kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Eyüpsultan’da yol verme kavgasında yumruklar konuştu ViDEO