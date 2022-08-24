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Eyüpsultan’da yol verme kavgasında yumruklar konuştu

Eyüpsultan’da yol verme kavgasında yumruklar konuştu

Bir motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında kavga çıktı. Yumruk yumruğa kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.