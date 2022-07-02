Eyüpsultan'daki dilencilerin oyununu zabıta bozdu

Çöpten yemek yeme numarasıyla yoldan geçenlere duygu sömürüsü yapan dilencileri fark eden zabıta ekipleri, dilencinin poşetinde 2 bin 400 TL para yakaladı.

Ülkenin dört bir yanındaki dilencilerin çeşitli dilenme bahaneleri pes dedirtirken, bir olay da İstanbul Eyüpsultan'da gerçekleşti.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede genel denetim sırasında dilencileri fark etti.

Eyüpsultan’da Göktürk Kemerburgaz yolunda bir dilenci, çöp konteynerini karıştırarak topladıkları ekmekleri yiyormuş gibi yaparken yakalandı.





Poşetinden 2 bin 400 TL çıktı

İlçe dışında ikamet ettiğini, hurda plastik ve pet şişe topladığını iddia eden kadının elinde bulunan poşetleri inceleyen zabıta ekipleri, dilencilikten kazandığı paraları poşetlerde bulunan ekmeklerin arasına gizlediğini tespit etti ve ekmeklerin de olduğu poşetten 2 bin 400 TL çıktı.

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Ceza verildi

Ekipler, dilenciyi yakalayarak zabıta müdürlüğüne götürdü. N.Ç. isimli dilenciye “Kabahatler Kanunu” gereği cezai işlem uyguladı.



