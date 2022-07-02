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- Eyüpsultan'daki dilencilerin oyununu zabıta bozdu
Eyüpsultan'daki dilencilerin oyununu zabıta bozdu
- 02.07.2022 - 12:34
- Güncelleme : 02.07.2022 - 12:35
Ülkenin dört bir yanındaki dilencilerin çeşitli dilenme bahaneleri pes dedirtirken, bir olay da İstanbul Eyüpsultan'da gerçekleşti.
Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede genel denetim sırasında dilencileri fark etti.
Eyüpsultan’da Göktürk Kemerburgaz yolunda bir dilenci, çöp konteynerini karıştırarak topladıkları ekmekleri yiyormuş gibi yaparken yakalandı.
Poşetinden 2 bin 400 TL çıktı
İlçe dışında ikamet ettiğini, hurda plastik ve pet şişe topladığını iddia eden kadının elinde bulunan poşetleri inceleyen zabıta ekipleri, dilencilikten kazandığı paraları poşetlerde bulunan ekmeklerin arasına gizlediğini tespit etti ve ekmeklerin de olduğu poşetten 2 bin 400 TL çıktı.
Eyüpsultan'daki dilencilerin oyununu zabıta bozdu VİDEO
Ceza verildi
Ekipler, dilenciyi yakalayarak zabıta müdürlüğüne götürdü. N.Ç. isimli dilenciye “Kabahatler Kanunu” gereği cezai işlem uyguladı.