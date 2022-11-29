Eyüpsultan'daki kazada can veren polis, defnedildi

Geçirdiği trafik kazasında komşusu ile birlikte hayatını kaybeden polis memuru Oğuzhan Kara, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Eyüpsultan Göktürk’te dün saat 22.30 sıralarında korkunç bir kaza yaşandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Oğuzhan Kara (28), 34 EJA 510 plakalı otomobiline binerek komşusu T.U. ile birlikte yola çıkmıştı.

Kara, cadde üzerinde süratli şekilde seyrettiği esnada direksiyon hakimiyeti kaybetmişti.

Polis ve komşusu kurtarılamadı

Kontrolden çıkan otomobilin ağaçlık alana uçması ve alev alması sonucu Kara ve komşusu T.U. hayatını kaybetmişti.

Ailesi yasa boğuldu

Polis memurunun ölümünün ardından haberi alan 1.5 yıldır evli olduğu eşi, babası, annesi ve yakınları ile emniyet mensupları yasa boğuldu. Oğuzhan Kara için Kağıthane Sultanselim Mahallesi’ndeki Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenledi.

Törene yoğun katılım

Törene; İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Zafer Baybaba, Koray Şensoy, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan ve sıralı amirleri, çok sayıda polis memuru ile polis memurunun yakınları katıldı.

İkindi namazına müteakip düzenlenen cenaze töreninde, gözyaşları sel oldu. Polisin yakınlarını meslektaşları teselli etti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından cenaze, tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze nakil aracına konuldu. Cenaze taşındığı esnada Kara’nın yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Polis memuru Oğuzhan Kara, Hasdal Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi.