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- Eyüpsultan'da trafikte tartışan sürücüler güreşti
Eyüpsultan'da trafikte tartışan sürücüler güreşti
Yol verme meselesi nedeniyle tartışan sürücüler, araçlarından inerek güreşir şekilde kavga etmeye başladı. Olay nedeni ile uzun araç kuyrukları oluştu.
- 23.11.2022 - 11:58
- Güncelleme : 23.11.2022 - 12:10
İstanbullular, her gün oluşan trafikte çeşitli sorunlarla karşılaşıyor.
Eyüpsultan'da yol verme meselesi yaşayan sürücüler ise vatandaşları şaşkına uğrattı.
Topçular Mahallesi'nde yaşanan olayda, saat 15.00 sularında trafikte ilerleyen iki sürücü birbirine yol vermedi.
Güreşmeye başladılar
Bu nedenle sürücüler arasında başlayan tartışma giderek kavgaya dönüştü.
Vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavgada sürücüler, bir süre sonra güreşmeye başladı.
Olay nedeni ile uzun araç kuyruklarının oluştuğu kavgayı görenler hayret etti.