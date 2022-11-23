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    Eyüpsultan'da trafikte tartışan sürücüler güreşti

    Yol verme meselesi nedeniyle tartışan sürücüler, araçlarından inerek güreşir şekilde kavga etmeye başladı. Olay nedeni ile uzun araç kuyrukları oluştu.
    • 23.11.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 12:10
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    Eyüpsultan'da trafikte tartışan sürücüler güreşti

    İstanbullular, her gün oluşan trafikte çeşitli sorunlarla karşılaşıyor.

    Eyüpsultan'da yol verme meselesi yaşayan sürücüler ise vatandaşları şaşkına uğrattı.

    Topçular Mahallesi'nde yaşanan olayda, saat 15.00 sularında trafikte ilerleyen iki sürücü birbirine yol vermedi.

    Güreşmeye başladılar

    Bu nedenle sürücüler arasında başlayan tartışma giderek kavgaya dönüştü.

    Vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavgada sürücüler, bir süre sonra güreşmeye başladı.

    Olay nedeni ile uzun araç kuyruklarının oluştuğu kavgayı görenler hayret etti.

    Eyüpsultan da trafikte tartışan sürücüler güreşti #1

    Eyüpsultan da trafikte tartışan sürücüler güreşti #2

    Eyüpsultan da trafikte tartışan sürücüler güreşti #3


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