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- Eyüpsultan'da seyir halindeki tramvay otomobile çarptı
Eyüpsultan'da seyir halindeki tramvay otomobile çarptı
Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı hattını yapan tramvay ve otomobil çarpıştı, yaşanan kazada can kaybı yaşanmadı.
- 20.10.2022 - 13:10
- Güncelleme : 20.10.2022 - 15:14
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde dün gece saatlerinde, Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı hattı seferini yapan tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan otomobile çarptı.
Yaşanan kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobil ve tramvayda hasar oluştu.
Kaza yerine ekipler geldi
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobili çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırdı.
Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eyüpsultan’da tramvay ve otomobil çarpıştı VİDEO
O anlar kayıt altına alındı
İHA'nın haberine göre, öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.