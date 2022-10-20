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    Eyüpsultan'da seyir halindeki tramvay otomobile çarptı

    Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı hattını yapan tramvay ve otomobil çarpıştı, yaşanan kazada can kaybı yaşanmadı.
    • 20.10.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 15:14
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    Eyüpsultan'da seyir halindeki tramvay otomobile çarptı

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde dün gece saatlerinde, Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı hattı seferini yapan tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan otomobile çarptı.

    Yaşanan kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobil ve tramvayda hasar oluştu.

    Kaza yerine ekipler geldi

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobili çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırdı.

    Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Eyüpsultan’da tramvay ve otomobil çarpıştı VİDEO

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    Eyüpsultan da seyir halindeki tramvay otomobile çarptı #1


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