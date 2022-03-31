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    Eyüp'te 250 bin TL değerinde sahte toz deterjan ele geçirildi

    Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 250 bin Türk Lirası olan 25 ton sahte doz deterjan ele geçirildi.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 07:35
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 08:35
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    Eyüp'te 250 bin TL değerinde sahte toz deterjan ele geçirildi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği Ekipleri, ilçedeki bir adreste sahte toz deterjan imalatı yaptığına yönelik ihbar aldı. Alınan ihbarı ivedilikle değerlendiren ekipler, iş yeri çevresinde fiziki ve teknik inceleme gerçekleştirdi.

    İŞ YERİNE BASKIN

    Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından dün akşam saatlerinde adrese baskın gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen baskında polis ekipleri, içeride üretimi yapılan ve piyasaya sürülmeye hazır 25 ton sahte toz deterjanı ele geçirdi.

    Eyüp te 250 bin TL değerinde sahte toz deterjan ele geçirildi #1

    PİYSA DEĞERİ 250 BİN TL

    Piyasa değeri 250 bin Türk Lirası olan sahte toz deterjanın, üzerlerinde markalanmış ambalajlara doldurulduğu ve üretiminde kullanılan kimyasalların olduğu görüldü. Bunun üzerine iş yerindeki 25 ton toz deterjan, muhafaza edilmek üzere yediemin deposuna kaldırıldı.

    Yaşanan baskınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

    Eyüp te 250 bin TL değerinde sahte toz deterjan ele geçirildi #2

    Eyüp te 250 bin TL değerinde sahte toz deterjan ele geçirildi #3

    Eyüp te 250 bin TL değerinde sahte toz deterjan ele geçirildi #4


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