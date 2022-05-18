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    Fas ile Türkiye arasında uyuşturucu taşıyanlar yakalandı

    Sistemli bir şekilde ülkeler arası uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları belirlenen çetenin kuryeleri, gözaltına alındı.
    • 18.05.2022 - 14:17
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    Fas ile Türkiye arasında uyuşturucu taşıyanlar yakalandı

    Ülke genelinde güvenlik güçleirnin uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonları devam ediyor.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fas'tan Türkiye’ye havayolu üzerinden uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen bir suç örgütünü takibe aldı.

    Yaklaşık 8 ay boyunca yürütülen soruşturma çerçevesinde yurt dışından ülkeye sistemli şekilde uyuşturucu kaçakçılığı yapan çete hesabına kuryelik yapan 3 kadın kurye belirlendi.

    Uyuşturucu maddeler ele geçirildi

    Uyuşturucu kaçakçılarının çalışma yöntemi ve çetenin lideri deşifre edildi. Soruşturma çerçevesinde 3 farklı tarihte yakalanan örgüt üyesi kadın kuryelerin yapılan kontrollerinde, 774 parça kapsül halinde toplam ağırlığı 4 kilo 862 gram olan toz esrar maddesi ele geçirildi. Bu operasyonlarda 6 şüpheli tutuklandı.

    Fas ile Türkiye arasında uyuşturucu taşıyanlar yakalandı #1

    Sistemli şekilde uyuşturucu kaçakçılığı yapan çete çökertildi

    Çalışmaların devamında önceki gün İstanbul’da 3 ilçede ve Tekirdağ’ın sahil ilçelerinden Marmaraereğlisi’nde hassas burunlu dedektör köpekle gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, aralarında örgüt lideri A.Ç. ve yardımcısı C.Ç.’nin de bulunduğu 4’ü Fas uyruklu toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Fas ile Türkiye arasında uyuşturucu taşıyanlar yakalandı #2

    Firar edecekken yakalandı

    Fas’tan Türkiye’ye sistemli şekilde uyuşturucu kaçakçılığı yapan çetenin lideri ve yöneticisi de dahil toplam 14 kişinin yakalandığı operasyonda, 6 kişi tutuklanırken, çete liderinin, ünlü uyuşturucu kaçakçısı Urfi Ç.’nin kardeşi A.Ç. ile kardeşinin oğlu C.Ç. olduğu ortaya çıktı. Operasyonu son anda fark eden çete lideri A.Ç. ile C.Ç., yurt dışına firar etmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Kadın kuryelerin uyuşturucu kapsüllerini yutarak ülkeye midelerinde soktukları anlaşıldı.

    Ara ve ana operasyonlarda yakalanan 14 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Çete lideri A.Ç. ve C.Ç. de dahil geri kalan 8 şüphelinin İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorgusu sürüyor.

    Fas ile Türkiye arasında uyuşturucu taşıyanlar yakalandı #3

    Fas ile Türkiye arasında uyuşturucu taşıyanlar yakalandı #4

    Fas ile Türkiye arasında uyuşturucu taşıyanlar yakalandı #5

    Fas ile Türkiye arasında uyuşturucu taşıyanlar yakalandı #6


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