Bakan Dönmez, kentte doğalgaz kullanmayan ilçenin kalmayacağını vurguladı. Altıntaş ailesi ise "Birçok ülkede gaz sıkıntısı var ama Türkiye'de yok" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mardin'in Ömerli ilçesine ziyarette bulundu.

Bakan Dönmez, ilçede evine doğalgaz verilen aileye misafir oldu.

Mardinli ailenin evine gitti

Ömerli ve Dargeçit ilçelerindeki doğalgaz verme töreninin ardından Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ'ı makamında ziyaret eden Dönmez, daha sonra Yeni Mahallesi'nde yaşayan, evlerine doğalgaz verilen Hıdır ve Hamdiye Altıntaş çiftini ziyaret etti.

Dönmez, ev sahibi Hıdır Altıntaş'ın Almanya'da yaşayan oğlu Metin ile telefon aracılığıyla görüntülü görüştü.

Fatih Dönmez, Mardin'de evine doğalgaz verilen aileyi ziyaret etti ViDEO

Almanya'da yaşayan vatandaşla konuştu: Orada fiyatlar çok daha yüksek

Bakan Dönmez'in aylık ne kadar doğalgaz faturası geldiğini sorması üzerine Metin Altıntaş, "Ortalama 150-200 euro ödüyoruz. Son bir iki ay katlamalı gidecek gibi görünüyor." dedi.

Fatih Dönmez de Türkiye'de vatandaşlara ciddi destekler sağladıklarını belirterek, "Orada fiyatlar çok daha yüksek. Kış aylarında daha da artabilir. Allah yardımcınız olsun." ifadesini kullandı.

Geri kalan 2 ilçeye doğalgaz verilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Mardin'de Ömerli ve Dargeçit ile doğalgaz verilen ilçe sayısının 8'e çıktığını, geri kalan 2 ilçeye de yakın zamanda doğalgaz verileceğini söyledi.

Daha önce söz verdikleri Ömerli ve Dargeçit ilçelerine doğalgaz getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"Mardin'de doğalgaz kullanmayan ilçemiz kalmayacak"

"Sağ olsun Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle bu konforu vatandaşlarımızın evine de ulaştırmış olduk. Rabb'im hayırlısıyla kullanmasını nasip etsin. Cumhurbaşkanımız ne diyordu; 'Batıda ne varsa doğuda da o olacak' Burası doğunun en ücra şehirlerinden bir tanesi. Bizim evimizde ne konfor varsa, burada da var çok şükür.

Şu anda 10 ilçemizden 8'ine doğalgaz vermiş olduk. 2 ilçemiz kaldı. İki ilçemizi de inşallah seneye tamamlayacağız. Artık Mardin'de doğalgaz kullanmayan ilçemiz kalmayacak. Artık kömürün karası, isi ve külünden kurtulacağız. Şehrimizin havası pırıl pırıl olacak."

"Rüya gibi geldi bize"



Ömerli Belediye Başkanı Altındağ da ilçenin her anlamda geliştiğini vurgulayarak, çok sevindiklerini belirtti.

Bakan Dönmez'i evlerinde misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hamdiye Altıntaş ise "Doğalgaz geldi, çok güzel oldu. Çok sevindik, Allah razı olsun. Kışın çok zorluk çektik, soba kuruyorduk. İnanın ısınamadık, sobamız daha yerde kaldırmadık. Doğalgazın geleceğini beklemiyorduk, rüya gibi geldi bize, çok sevindik. Ben halen inanamıyorum." diye konuştu.

"Gerçekten büyük nimet"

Hıdır Altıntaş da doğalgaza kavuşmanın büyük bir nimet olduğunu ifade etti.

Doğalgaza kavuştukları için çok mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür eden Altıntaş, "Dün ilk defa yaktık ve çok rahat ettik. Bir de kömür çok pahalandı. Kalorifer sorunu, kirliliği her bakımdan sıkıntı vardı. Şimdi rahat ettik, gerçekten büyük nimet." dedi.

"Birçok ülkede gaz sıkıntısı var ama Türkiye'de yok"

AA'nın haberine göre, yurt dışında yaşayan oğlunun doğalgaz için aylık yaklaşık 200 euro ödediğini anlatan Altıntaş, şunları paylaştı:

"Burada daha fatura gelmedi ama daha ucuz olduğunu söylüyorlar. Kömür alsaydık her daireye yaklaşık 20 bin lira düşerdi. Kömür almadık biz ama kömüre göre ayda bin lira bile ödesek hemen hemen 5'te bir fiyatına geliyor.

Hem ucuz hem temiz, her bakımdan iyi yani. Şimdi Almanya sıkıntı yaşıyor. Birçok ülkede gaz sıkıntısı var ama Türkiye'de yok. Türkiye'de olmaması büyük bir nimet."