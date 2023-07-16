Fatih'te 10 bin doları çalındı, bacağından vuruldu Döviz bürosundan elinde para dolu çantayla çıkan yabancı uyruklu şahıs, motosikletli iki hırsız tarafından çantası çalınarak vuruldu. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Fatih'in Haseki Millet Caddesi üzerindeki yabancı uyruklu Vail Halil, bir döviz bürosundan çıkarak çantasındaki 10 bin dolar ile cadde üzerinde yürürken motosikletli iki hırsız tarafından takip edilmeye başlandı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen hırsızlar, takibin ardından Vail Halil’in çantasını çaldı. Daha sonra hırsızlar Vail Halil’i bacağından vurdu. Tedavi altına alındı Bu esnada silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor. O anlar kamerada Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan olay anına ilişkin görüntüde, yolda yürüyen Vail Halil’in çantasını motosikletli iki hırsızın aldığı, çantası çalınan Vail Halil’in ise hırsızların arkasından koştuğu görüldü. Görüntülere hırsızların kendilerine direnen Vail Halil’i bacağından vurarak kaçtığı anlar da yansıdı.