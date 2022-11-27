Kaldırımda bekleyen genç çocuk, motosikletle geçen şahısların silahlı saldırısı sonucu başından yaralanarak hayatını kaybetti.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 Kasım günü İskender Paşa Mahallesi Simitçi Şakir Sokak civarında saat gece geç saatlerde silahlı saldırı meydana geldi.

Motosikletli iki şüpheli şahıslardan biri, henüz bilinmeyen bir neden dolayı silahını çekerek kaldırım kenarında duran vatandaşlara doğru ateş açtı.

Silahtan çıkan mermi başına isabet etti

Açılan ateş 16 yaşındaki Kendal Yıldız başında isabet etti.

Kafasından vurulan talihsiz çocuk ağır yaralandı.

Saldırıda bulunan şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı.

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı gence olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Fatih'te 16 yaşındaki genç mermi kurbanı oldu ViDEO

Hayatını kaybetti

Kendal Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izleyerek görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu.





Saldırganlar tespit edildi

Ekipler, motosikletin üzerinde bulunan iki kişinin B.G. ve Y.E. olduğunu tespit etti. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda motosikleti kullanan Y.E. gözaltına alındı.

Olayda kullanılan silah metruk bir binada bulunurken silahı ateşleyen B.G.’nin kayıplara karıştığı öğrenildi. Polis ekiplerinin şüpheli B.G.’yi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

"11 kardeşim bir araya gelse o çocuğa değişmem"



İHA!nın haberine göre, yaşanan saldırı anını anlatan Kenan Pekcan, "Yazık, masumdu. Burada kebapçıda çalışıyordu. Patronu da 1 saat erken göndermiş. ‘Git, dinlen’ demiş. Burada amcaoğullarının yanına geliyor. Kaza kurşunu iki tane kendini bilmez insan ateş ediyor. Çocuk da kurşunların hedefi oluyor. Benim 11 kardeşim bir araya gelse o çocuğa değişmem. 16-17 yaşındaydı. Evdeydim. Duyunca şok oldum. İnanmadım. Olayla hiçbir alakası yok. Masumdu." dedi.







