Fatih'te 16 yaşındaki yabancı uyruklu evinde ölü bulundu Evinde ölü olarak bulunan Afganistan uyruklu talihsiz gencin boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Polis ekipleri, aralarında gencin babasının da bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

İHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde geçtiğimiz akşam korkunç bir olay yaşandı.

Bir otelde çalışan 16 yaşındaki Afganistan uyruklu A.Ş., evinde elleri ve ayakları önden bağlanmış halde ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, adreste inceleme yaptı.

A.Ş.'nin, aynı evde babası Murad Ş. Afganistan uyruklu Suhrap S. ve yine Afganistan uyruklu H.S. ile birlikte kaldığı öğrenildi.

Boğularak öldürüldü

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, talihsiz gencin boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Detaylı araştırmalarda ise evde olağan dışı herhangi bir dağınıklığın olmadığı, A.Ş'ye ait özel eşyaların içeride olduğu tespit edildi.

Babası dahil 3 kişi gözaltında

Olayla ilgili Suhrap S. ve baba Murad Ş. isimli şahıslar Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, yaşı küçük olan H.S. ise Çocuk Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildikleri öğrenildi.

Suhrap S. ve H.S. ifadelerinde, aynı evde 4 kişi kaldıklarını, kendilerinin saat 23.45 sıralarında işten eve geldiklerini, kapının açık olduğunu, A.Ş'yi ölü olarak bulduklarını ve ardından polise haber verdiklerini iddia etti.