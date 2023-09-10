Fatih'te 2 ailenin bıçak ve sopalı kavgası kamerada Aileler arasında çıkan tekmeli tokatlı kavgada başından darbe alan 1 kişi yaralandı. Silah sesinin de duyulduğu kavga anı kameralara yansıdı.

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İHA

İstanbul Fatih'te nabızlar yükseldi.

İskenderpaşa Mahallesi’nde dün gece iki aile arasında kavga çıktı.

Bıçak ve sopayla kavga ettiler

Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve sopa ile saldırdı.

Kavgada başından darbe alarak yaralanan kişinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kavga sırasında silah sesi de duyuldu.

O anlar kamerada

Kavga polis ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle son buldu.

Tarafların birbirlerine tekme tokat saldırdığı anlar ise bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)