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- Fatih’te 2 İETT otobüsü çarpıştı, 2 yolcu yaralandı
Fatih’te 2 İETT otobüsü çarpıştı, 2 yolcu yaralandı
Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde, Haseki’den Aksaray istikametine giden iki İETT otobüsü çarpıştı. Bir otobüsün motor kısmından dumanlar yükselirken, 2 yolcu yaralandı.
- İHA
- 07.10.2021 - 14:50
- Güncelleme : 07.10.2021 - 15:17
İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde, saat 11.00 sıralarında, Haseki’den Aksaray istikametine giden iki İETT otobüsü çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile otobüslerden birinin motor kısmından dumanlar yükseldi.
Vatandaşların ihbarı üzerinde bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekipleri, otobüsün motor kısmından yükselen dumanlara müdahale etti.
Kaza sonucu yaralanan 2 kadın yolcudan biri ayakta tedavi edilirken, diğer yolcu ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Cadde üzerindeki trafikte kaza nedeniyle yoğunluk oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fatih’te 2 İETT otobüsü çarpıştı, 2 yolcu yaralandı VİDEO